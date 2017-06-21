В Карабаше 3-летний малыш сбежал от матери в лес

Трехлетний житель Карабаша поставил «на уши» весь город.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодая жительница Карабаша отправилась в магазин за покупками, прихватив с собой двух малолетних детей. По дороге малыши уснули, поэтому мать решила их не будить и оставить в салоне автомобиля. Вернувшись из магазина, женщина не обнаружила в авто старшего 3-летнего сына.

Женщина сразу же позвонила супругу, но не смогла вытащить того с работы. Тогда она отдала младшего малыша бабушке и бросилась искать пропавшего мальчика. Потратив 30 минут на безуспешные поиски, взволнованная мать решила звонить в полицию.

Среди сотрудников полиции были немедленно распространены ориентировки на исчезнувшего ребенка. Один из инспекторов ГИБДД, патрулировавший центральную улицу города, вспомнил, что видел похожего малыша, сообщает «Карабашский рабочий». Служебный автомобиль настиг мальчика в районе гаражей на окраине города: 3-летний путешественник бодро шагал в направлении леса. На вопрос сотрудника ГИБДД, куда он направляется, мальчик деловито сообщил, что ищет маму. Инспектор доставил ребенка к бабушке. После этого пришлось разыскивать мать, чтобы сообщить ей радостную новость, – женщина металась в поисках ребенка по ближайшему лесу.

Теперь ей придется объяснять комиссии по делам несовершеннолетних, почему она оставила малышей одних.

Карабаш, Олег Кирьянов

Карабаш. Другие новости 21.06.17

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