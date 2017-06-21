Челябинский школьник разбил голову на батуте

В Челябинске 11-летний школьник получил черепно-мозговую травму и рваную рану головы, прыгая на батуте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», происшествие случилось накануне днем. Мальчика с другом отдыхали в батутном центре. В какой-то момент ребенок ударился я головой о металлическую перекладину, установленную над наклонным батутом. Сотрудники центра вызвали скорую, а друг пострадавшего позвонил отцу мальчика.

Когда отец прибыл на место инцидента, ребенку уже обрабатывали рану на голове – сам он был в сознании, однако оставался дезориентированным и, вероятнее всего, потерял немало крови.

По мнению отца мальчика, металлическая балка установлена очень низко – не нужно даже прыгать, чтобы задеть ее головой. В

батутном центре утверждают, что ребенок виноват сам: он якобы залез на возвышение, забираться на которое нельзя, причем, инструктор даже делал ему замечание, но тот проигнорировал требования взрослого и спрыгнул, задев головой пресловутую балку.

Ребенок находится в отделении нейрохирургии детской областной клинической больницы: ему зашили рану, сделали томографию, в скором времени собираются провести дополнительное обследование, чтобы установить серьезность полученной травмы.

Челябинск, Олег Кирьянов

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