Челябинский пенсионер потерялся в лесу из-за приступа Паркинсона

Страдающий болезнью Паркинсона пенсионер из-за внезапного приступа оказался в настоящей ловушке в непролазном лесу под Челябинском. Искать пенсионера пришлось не только спасателям, но и служебным собакам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательного отряда Челябинской области, утром минувшего вторника 67-летний пенсионер из Озерска отправился в лез за грибами. О своих планах пожилой мужчина не стал рассказывать родственникам, хотя страдает болезнью Паркинсона. Когда пенсионер не вернулся домой в привычное время, близкие попытались связаться с ним – подняв трубку, мужчина рассказал, что у него случился приступ болезни, а сам он лежит в лесу в каких-то зарослях. Обеспокоенные родственники решили сразу же звонить спасателям.

К поискам пропавшего мужчины было привлечено более двух десятков человек личного состава и пять служебных собак. В течение какого-то времени удавалось держать связь с потерявшимся мужчиной по телефону, кроме того, он периодически рассказывал, что слышит звук сирен. Вот только позднее аккумулятор его мобильного телефона сел окончательно.

Тогда решать головоломку пришлось кинологам. Одна из служебных собак взяла след и привела поисковую группу в бурелом. Именно здесь спасатели и обнаружили обездвиженного пенсионера. Более трехсот метров его пришлось тащить через поваленные деревья и ветки, чтобы добраться до свободной местности, где пенсионеру оказали первую помощь и передали в руки подоспевшей к месту происшествия бригаде медиков.

Челябинск, Олег Кирьянов

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