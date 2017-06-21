Среда, 21 июня 2017, 18:36 мск

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Новый АНГЦ ММК поможет удовлетворить спрос на оцинкованный прокат

Новый АНГЦ ММК поможет удовлетворить спрос на оцинкованный прокат

На ММК запустили новый агрегат непрерывного горячего цинкования. Об этом рассказал ведущий специалист по маркетингу группы стратегического развития ПАО «ММК» Игорь Сапожников, выступая в Барселоне на 13-й ежегодной конференции «Рынки металлопроката Европы».

В своем докладе о тенденциях на российском рынке металлопродукции представитель Магнитогорского металлургического комбината отметил перспективы устойчивого восстановления металлопотребления в России с 2017 года после трехлетнего периода сокращения емкости рынка металлопроката. Основными отраслями, поддерживающими рост потребления металлопродукции в России, будут строительство и автомобильная отрасль. Рост спроса будет удовлетворен, в частности, благодаря новому агрегату непрерывного горячего цинкования ММК, который войдет в строй в июле текущего года. Запуск нового АНГЦ соответствует стратегии роста доли металлопроката с высокой добавленной стоимостью в общей отгрузке Магнитогорского металлургического комбината.

Организатором 13-й ежегодной конференции «Рынки металлопроката Европы», прошедшей 19-20 июня в испанской Барселоне, выступила международная информационно-аналитическая компания Platts. В форуме приняли участие делегаты от крупнейших металлургических компаний и ассоциаций, в том числе: представители ArcelorMittal, Tata Steel Europe, Европейской металлургической ассоциации (Eurofer) и Американского института чугуна и стали (AISI). На конференции обсуждали перспективы развития мировой и европейской металлургической отраслей в контексте рыночного спроса на металлопрокат, роста торговых ограничений в мире, сохраняющегося избытка металлургических мощностей и перепроизводства стали в Китае.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 21.06.17

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