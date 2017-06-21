Самые крутые слухи недели: нате, берите

ПереквалифицировАлся

Говорят, что тихо – мирно бизнес автозаправок в горнозаводской зоне и части Челябинска отошел бывшему чекисту, бывшему региональному министру сельского хозяйства Ивану Фёклину. Так же тихо, говорят, он прибирает в Миассе – Златоусте и «окрестностях» этих городов кладбищенский и «мусорный» бизнес. Потому что иначе, объясняют инсайдеры, его мясной бизнес не выживет: южноуральцы очень плохо покупают Ванину говядину. А в Перми, Кургане и Казани, где вроде бы торговля фрикадельками и ливером, а также парным мясцом пошла бойко, Фёклину не дали развернуться местные «мясники».

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Болтают, неожиданное желание челябинской Думы вернуться к временам Исупова, Тарасова и прочих любителей уплотнительной застройки центра связано с тем, что нынешние магнитогорские правители (и не только они) обещали этот «нештяк» своему товарищу Лакницкому, если он утрясет обозначенную часть с обманутыми дольщиками сразу нескольких челябинских застройщиков. Собственно, эти несчастные обманутые – побочный продукт, как говорят местные чиновники, «выдавливания» и дискредитации Юревича и К. И вот теперь, когда дела с «обманутыми», как полагают магнитогорцы пошли на лад, пришло время платить по счетам. Впрочем, как утверждают некоторые осведомленные лица, свою лакомую часть, но кусочки похуже – гораздо похуже – получат и пострадавшие от Юревича Тарасов и К.

Кошмарят

Говорят, что челябинские бизнесмены (и не только из круга Юревича) каждый день беспокоятся, когда придут « к ним» – многие полагают, что силовики и чиновники кошмарят не только «бывших», а полностью перекраивают бизнес-пространство под себя – денег совсем нет. В 2017, как вздыхают бизнесмены, не продается уже вообще ничего. Денег нет у населения, нет у корпораций, нет даже у Лейвикова – сплетничают «мелкие» и «средние».

«Это мексиканский тушкан»

О том, насколько все плохо и с каждым днем хужеет покупательная способность населения, говорит и тот факт, что сохранившиеся на рынке мастодонты по продаже обуви и одежды в грядущем зимнем сезоне полностью отказываются от поставок европейских марок. Мол, наши жители могут купить только вековой давности товар, например оставшийся после распродаж 2000-го года. А зачастую этот товар и хранили ненадлежащим образом. Якобы, известны случаи, когда закупали – а что делать? – туфли и сапоги со склада – «утопленника», «пересушенные» шубы и т.д. Кстати, о шубах. Уже в предыдущие два сезона «элитного» товара не было даже из Турции. В этом же году, впервые за последние 17 лет, магазины закупают самые дешевые меха – шубки из собаки и волчат.

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Челябинск. Другие новости 21.06.17

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