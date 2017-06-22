Экономический эффект от внедрения инноваций на ММК вырос на 20%

За первые пять месяцев текущего года эффект от внедрения рационализаторских предложений на ММК составил 214,5 млн рублей, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили в пресс-службе ММК, всего до конца 2017 года планируется получить экономический эффект от внедрения соответствующих идей в размере более 600 млн рублей.
В преддверии Дня изобретателя и рационализатора, который отмечается в России 24 июня, ММК подвел промежуточные итоги рационализаторской деятельности.
За год экспертные комиссии структурных подразделений комбината рассмотрели 6 тысяч 172 новаторских предложения, признав около половины из них рационализаторскими. В итоге внедрено 2,5 тыс. инноваций, благодаря чему получен экономический эффект в 584,5 млн рублей. Это на 24,6% больше, чем в 2015 году.
Руководство ПАО «ММК» рассматривает сферу рационализаторства и изобретательства как основу развития персонала и конкурентных преимуществ предприятия. Ежегодно организуются конкурсы «Лучшее рацпредложение» и «Лучший рационализатор», которые неизменно собирают большое количество участников. Регулярно проводятся семинары по обмену опытом в сфере рационализаторской работы, цель которых получить сплочённую команду новаторов, объединённую одной идеей: решать производственные проблемы быстро и нестандартно.
Магнитогорский металлургический комбинат уверенно следует курсом на внедрение в процессы рационализаторской деятельности самых современных ИТ-технологий с целью сокращения времени от подачи идеи до ее реализации.
В 2016 году для привлечения к рационализаторской деятельности активных работников было разработано мобильное приложение для платформ Android и iOS по сбору идей «Эволюция» – первый инновационный ИТ-проект такого рода, внедренный на металлургическом предприятии России. В текущем году приложение «Эволюция» будет интегрировано с компьютерной платформой энергоменеджмента «ПЭМ», что повысит эффективность экспертизы и реализации ценных идей.
Изобретения и новаторские разработки сотрудников Магнитки не раз получали высокие награды на специализированных выставках. Так, на недавнем Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» ММК получил золотые медали за разработку оригинального товарного знака «MAGSTRONG», под которым выпускается линейка конструкционных высокопрочных марок сталей. Кроме того, комбинат стал обладателем диплома и «Кубка региона» за активную работу по развитию изобретательства и рационализации.
23 июня в Магнитогорске на площади перед зданием заводоуправления ММК уже второй год подряд пройдёт промоакция «Свежая идея», направленная на привлечение к рационализаторской деятельности как можно большего числа людей.
День изобретателя и рационализатора отмечается в Российской Федерации ежегодно в последнюю субботу июня. Этот праздник был введен в СССР еще в конце 1950-х годов и приобрел официальный статус в 1979 году. Сейчас к этой дате специальная комиссия при Российской академии наук (РАН) выдвигает наиболее выдающихся людей к представлению на звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» и «Заслуженный рационализатор Российской Федерации».
Магнитогорск, Ольга Арсентьева
Магнитогорск. Другие новости 22.06.17
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