Челябинцы хотят метро

53,4% жителей Челябинска выступают за продолжение строительства метров в городе. Таковы данные опроса, проведенного специалистами лаборатории прикладной политологии и социологии при Челябинском филиале РАНХиГС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в исследовании приняли участие семь сотен респондентов в возрасте от 18 лет. В числе тех, кто выступает в поддержку строительства метро, больше всего горожан в возрастной категории 18-30 лет со средним уровнем достатка, кроме того, чаще всего за метро высказывались жители Металлургического и Курчатовского районов Челябинска.

Треть (32,7%) опрошенных высказались против строительства метро. Подобное мнение чаще всего выражают горожане с низким достатком старше 50 ле. Оставшиеся 13,9% опрошенных затруднились дать ответ на поставленный вопрос.

По словам исследователей, опрос показал, что среди сторонников строительства метро больше всего граждан, которые удовлетворены своей жизнью, а вот среди тех, кто не удовлетворен, – превалируют противоположные настроения.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 22.06.17

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