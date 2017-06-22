На Южном Урале задержали сотню нелегалов

В Челябинской области задержали сотню нелегалов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, правоохранительные органы организовали оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление иностранных граждан, осуществляющих нелегальную трудовую деятельность в тепличном хозяйстве, на территории Красноармейского района.

Во время проведения данной операции задержаны 105 иностранных граждан. По итогам проведения мероприятия было выявлено 55 нарушений миграционного законодательства, в том числе 30 фактов нарушения режима пребывания на территории России. Все нарушители были дактилоскопированы и поставлены на соответствующий учет

Также, по данным ведомства, в отношении работодателей иностранных гастарбайтеров было открыто три административных дела по факту незаконного вовлечения иностранных граждан к трудовой деятельности, что грозит фигурантам дел наказанием в виде штрафа до 800 тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 дней. Также сотрудники полиции изъяли 2 погружных насоса, 4 мотопомпы и 5 минитракторов. Материалы дел в отношении троих иностранцев направлены в суд Красноармейского района для принятия решения о выдворении за пределы страны, добавляют в ведомстве.

Челябинск, Олег Кирьянов

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