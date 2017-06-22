Неизвестные «отсарафанили» часть Челябинского городского бора

На территории Челябинского городского бора появился странный забор. Как передает корреспондент РИА «Новый День» ограждение «выросло» в районе Митрофановского кладбища и обеспокоило горожан.

В мэрии прояснить ситуацию не смогли, лишь уточнили, что территория городского бора находится в ведении Шершневского лесничества.

В лесничестве ответить на вопрос, кто поставил в бору забор, затруднились, рекомендовав задать этот вопрос мэрии, отмечает «АиФ».

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 22.06.17

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