76 южноуральцев получили максимальный балл ЕГЭ по русскому языку

В Челябинской области увеличилось количество стобалльников на ЕГЭ по русскому языку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, на пять дней раньше стали известны результаты второго обязательного экзамена для получения аттестата о среднем общем образовании.

В текущем году русский язык сдавали 13 тысяч 222 выпускника школ. Из них 100 баллов получили 76 участников единого госэкзамена. Для сравнения, в прошлом году таких выпускников было 62.

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На сегодняшний день в Челябинской области насчитывается 108 стобалльников. Причем четверо южноуральцев получили максимальный балл сразу по двум предметам.

Сколько человек не сдали ЕГЭ по русскому языку, в пресс-службе минобра не уточняют. Известно, что минимальный порог для сдачи итоговой аттестации – 24 балла.

Напомним, ранее два выпускника лишились аттестата прямо во время сдачи экзамена: одного поймали с мобильным телефоном, другого – со шпаргалкой. Нарушения были зафиксированы в Снежинске и Магнитогорске. Пересдать обязательный экзамен отстраненные от написания работ смогут лишь в следующем году.

Остальные могут ознакомиться с результатами ЕГЭ по русскому языку в учебных заведениях и на официальном сайте ЕГЭ.

Чиновники напоминают, что в случае несогласия с выставленными баллами участники ЕГЭ могут подать апелляцию в свою образовательную организацию или в конфликтную комиссию Челябинской области 26 и 27 июня.

Челябинск, Юлия Димова

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