Что-то вы к нам зачастили: на Южном Урале зафиксировали очередной смерч (ВИДЕО)

На Южном Урале зафиксировали очередной смерч. Сгусток серого цвета в форме воронки видели накануне жители Миасса.

Видео этого необычного для Урала природного явления было опубликовано в сообществе «По секрету в Миассе» в социальной сети ВКонтакте

Комментаторы отметили, что представленные кадры больше напоминают дым или опустившееся облако. Кто-то даже подметил, что этот странный сгусток чем-то похож на извержение вулкана. Как бы там ни было, но накануне синоптики прогнозировали в регионе сильный ветер – именно в это время на Южном Урале фиксируют – в последнее время все чаще – смерчи. Самый сильный, напомним, был зафиксирован тоже в окрестностях Миасса 14 июня 2014 года. Очевидцы окрестили огромную воронку, образовавшуюся в небе, монстром, отметив, что чудовище спускается на землю. И, действительно, 14 июня на палаточный лагерь, расположившийся на территории Ильменской турбазы в Миассе, обрушился сильнейший ураган.

Как уже сообщал «Новый День», за 7 минут разгула стихии оказались повалены более 40 вековых сосен, деревья падали на палатки с людьми и припаркованные автомобили.

В результате ЧП от удара молнии скончалась 48-летняя жительница Златоуста. Еще двух челябинских школьников в возрасте 7 и 10 лет насмерть задавили упавшие деревья. Более десятка гостей мероприятия оказались в больнице. После случившегося фестиваль бардовской песни перенесли на другую площадку.

Миасс, Олег Кирьянов

Миасс. Другие новости 23.06.17

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