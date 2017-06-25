Воскресенье, 25 июня 2017, 11:29 мск

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В Южноуральске пытались зарезать полицейского

В Южноуральске пытались зарезать полицейского

В Южноуральске во время семейной ссоры едва не зарезали полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, полицейский прибыл в жилой дом по вызову: жильцы одной из квартир так бурно выясняли отношения, что соседи позвонили в полицию. Один из участников скандала – 29 летний мужчина набросился на сотрудника полиции см ножом и нанес ему непроникающее ранение.

Дебошир задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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