Воскресенье, 25 июня 2017, 20:34 мск

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В Челябинске сдуло светофор – прямо на дорогу

В Челябинске сдуло светофор – прямо на дорогу
Скриншот стены группы «Регион-74 | Челябинск» (VK)

В Челябинске сильный ветер повалил светофор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Кирова. Столб, на котором располагается светофор, не выдержал порыва ветра и сломался у основания. Светофор вместе со знаками «главная дорога» и «пешеходный переход» рухнул прямо на проезжую часть. Но гореть не перестал.

Очевидцы отметили: за происходящим наблюдали сотрудники ДПС, но никаких мер не предприняли: «Службам нет дела, ДПС прячется за углом, отлавливая нарушителей», возмущаются в соцсетях горожане.

Напротив упавшего светофора расположен билборд с рекламой одного из медицинских центров, предлагающих услуги по лечению геморроя. «Символично.. вечный дорожный геморрой», – резюмируют челябинцы.

Челябинск, Павел Зварзин

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