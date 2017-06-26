Госдума собирается ужесточить наказание за коррупцию

В Госдуме подготовили поправки в Уголовный кодекс, касающиеся коррупционных преступлений. В частности, предлагается существенно ужесточить наказание за дачу и получение взятки, а также ввести уголовную ответственность за «неимущественные взятки» – например, фаворитизм и кумовство.

Поправки вносятся в статьи Уголовного кодекса, касающиеся злоупотребления полномочиями, коммерческого подкупа, дачи и получения взятки. Авторы инициативы предлагают дополнить их новыми понятиями – «неимущественные преимущества», «услуги неимущественного характера», а также «неимущественные права и иные неправомерные преимущества».

«Это могут быть взаимовыгодные услуги – например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности, – цитируют «Известия» разработчиков законопроекта.

Доказать оказание неимущественных услуг будет непросто, считают эксперты. Возникает вопрос и с правоприменением: велика опасность слишком широкой трактовки предлагаемых норм, кгда как неимущественные услуги будут рассматриваться любые взаимоотношения чиновников с гражданами.

Наказание за дачу и получение взятки предлагается ужесточить до четырех лет лишения свободы (сейчас два и три года соответственно). Таким образом эти преступления переводятся в категорию средней тяжести, а срок давности по ним увеличивается с двух до шести лет. Кроме того, под действие УК впервые попадут третейские судьи: предлагается установить для них ответственность за злоупотребление полномочиями до трех лет лишения свободы.

Законопроект планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.

Москва, Игорь Юров

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