Понедельник, 26 июня 2017, 16:14 мск

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Челябинск

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В Карабаше из кранов течет черная вода

В Карабаше из кранов течет черная вода

Жители Карабаша жалуются: из кранов в их квартирах течет черная вода со специфическим запахом. В Роспотребнадзоре считают, что причина кроется в профилактических работах, которые проводятся местными коммунальщиками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожанам проходится по несколько раз пропускать воду через фильтры – в результате на дне собирается осадок выраженного ржавого цвета.

По словам одной из местных жительниц, за последнюю неделю цвет воды менялся более 60 раз. С самыми большими проблемами столкнулись жители улиц Металлургов, 23 годовщины Октября и Комсомольской.

Невзирая на тот факт, что в отдельных случаев из кранов местных квартир начинает течь даже не вода, а какая-то странная черная субстанция, специалисты утверждают, что поводов для беспокойства нет. Эпидемиологи регулярно проводят заборы воды из городских сетей для лабораторных исследований – все микробиологические показатели оказываются в норме, отмечает U74.

Вот такая вода в Карабаше считается нормой

Карабаш, Челябинская область, Олег Кирьянов

Карабаш, Челябинская область. Другие новости 26.06.17

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