В Челябинске задержали организаторов фиктивного ДТП

В Челябинской области задержали четырех мужчин 24 -24 лет, подозреваемых в инсценировке ДТП с участием нескольких легковых автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, сцена аварии была разыграна для получения страховки. Ущерб от действий злоумышленников составил 170 000 рублей.

На данный момент по факту данного преступления Центральным отделом полиции города Челябинска открыто уголовное производство по признакам мошенничества в страховой сфере. Отмечается, что если вина подозреваемых будет доказана, каждому из них может грозить до 5 лет лишения свободы. Все четверо находятся под подпиской о невыезде.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 27.06.17

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