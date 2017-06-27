Два челябинских предприятия уличили в загрязнении воздуха

Прокуратура Калининского района Челябинска выявила нарушения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха в деятельности двух местных предприятий, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проверка показала, что ООО «Теплоэнергосбыт», осуществляющее эксплуатацию котельных, не проводило производственный контроль по источникам выбросов вредных веществ, также на предприятии отсутствовали приказы по поводу действий персонала в период неблагоприятных метеоусловий с назначением ответственных лиц. Наконец, на предприятии не проводились мероприятия по сокращению вредных выбросов.

Вторым нарушителем, по данным прокуратуры, стал АО «НИИ металлургии», производству ферросплавов. Организация не провела корректировку данных инвентаризации имеющихся в его распоряжении источников вредных выбросов. Кроме всего прочего, проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ вообще не учитывал расположенную на предприятии газовую котельную. В 2016 году НИИ не проводил экологический производственный контроль на одном из имеющихся источников загрязнения атмосферного воздуха. Даже используемые институтом установки очистки газа оказались не зарегистрированными в соответствующем порядке, а их эксплуатация велась без утвержденных инструкций по использованию и обслуживанию.

Прокуратура внесла руководителям данных предприятий представления по устранению нарушений законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха и привлечению двух должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Кроме всего прочего, в отношении должностных лиц обеих организаций, ответственных за соблюдение природоохранного законодательства, открыты административные дела и выписаны штрафы в размере 2 тысячи рублей каждому.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 27.06.17

В Челябинске задержали организаторов фиктивного ДТП. / Директор магнитогорского кооператива оставила пенсионеров без 87 миллионов рублей. / Только за деньги: южноуральским «дикарям» запретили отдыхать на Тургояке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»