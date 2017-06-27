Деревья vs автомобили: зеленые насаждения оставили без железных коней еще несколько челябинцев

В Челябинске остро назрела проблема обновления зеленых насаждений: любой сильный ветер, фиксирующийся в городе чуть ли не еженедельно, приводит к обрушению старых деревьев. Стволы и тяжелые ветки падают на балконы зданий, разбивая стекла, рвут электропровода, корёжат автомобили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» очередной «ветерок» порезвился в городе в минувшее воскресенье: сильных порывов не выдержал даже светофор, что уж говорить о старых деревьях.

Горожане сообщают, что массивная растительность обрушилась на автомобили во дворах по улицам Каслинской, Трудовой, возле ДК Строителей. Коммунальные службы в таких случаях спешат переложить ответственность на владельца собственности. Хотя следить за стоянием зеленых насаждений должна управляющая компания. И если дерево упало по причине втехости, то возмещать ущерб обязанные коммунальщики.

Отметим, что городские власти на сегодняшний день не владеют точной информацией о состоянии зеленых насаждений – последняя инвентаризация в Челябинске проводилась в 1981 году.

Челябинск, Олег Кирьянов

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