Карабашу угрожает новая экологическая опасность

Делегация Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека посетила южноуральские территории максимальной экологической напряженности. Делегаты СПЧ и побывали в Карабаше, а так же в поселках Бродокалмак и Муслюмово.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Карабаше главным пунктом визита стало одно из старейших металлургических предприятий на Урале – ЗАО «Карабашмедь». За более чем 100 лет работы предприятие сформировало колоссальную экологическую нагрузку на окружающую среду. Только с начала 2000-х экологии в городе начали уделять отдельное внимание. Так, ЗАО «Карабашмедь» представило делегации СПЧ меры по восстановлению экологии города, в том числе – новую систему очистного оборудования, являющуюся частью программы модернизации предприятия, реализуемой «Русской Медной Компанией».

Вместе с тем, в ближайшее время городу предстоит взять на себя дополнительную экологическую нагрузку – в рамках реализации новой территориальной схемы распределения отходов запланировано расширение существующего полигона ТБО.

Полигон расположен в непосредственной близости от города и очевидно будет нести дополнительную антропогенную нагрузку на территорию. «У всех нас перед глазами яркий пример Челябинской городской свалки, которая, даже когда не горит, формирует целый комплекс экологических проблем на территории крупного населенного пункта» – заявил лидер эко-движения «Время Че» Феликс Панов, побывавший в Карабаше вместе с делегацией СПЧ.

При этом, уже нынешнее состояние объекта вызывает немало вопросов – подъезды к полигону ТБО завалены мусором, прилегающие к объекту лесопосадки замусорены на сотни метров вглубь.

Жители Карабаша в соответствии с опросом, недавно проведенным общественным движением «Время Че», выступают против расширения полигона и размещения на нем отходов из других городов горнозаводской зоны (88% опрошенных). Обеспокоенность возможным увеличением потока отходов выразили жители Копейска и Старокамышинска, где существующий полигон работает практически идеально, но люди волнуются, что мощностей объекта не хватит для размещения и переработки отходов из других муниципалитетов. А в Еманжелинске почти четверть опрошенных (23%) наоборот – не против строительства полигона ТБО.

Учитывая обеспокоенность жителей города, а также напряженную экологическую ситуацию в городе, созданная по инициативе «Время Че» рабочая группа по решению вопросов размещения ТКО в городах Челябинской агломерации и горнозаводской зоны Южного Урала, берет на особый контроль развитие ситуации с экологией Карабаша.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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