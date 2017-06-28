Долги коммунальщиков за электричество приблизились к миллиарду

На конец июня долги МУПов и других предприятий сферы коммунального хозяйства Челябинской области перед ПАО «Челябэнергосбыт» достигли 890 миллионов рублей. За первое полугодие показатель оплаты за электроэнергию у этой категории потребителей составил не более 84 процентов. Усугубляется проблема тем, что многие не платят за потреблённое электричество системно, на протяжении долгого времени. Если такая тенденция сохранится, к началу отопительного сезона сумма дебиторской задолженности превысит миллиард рублей.

Возглавляет список должников Саткинский район – здесь предприятия сферы ЖКХ, в том числе муниципальные, не доплатили за электроэнергию 92,4 миллиона рублей. Более трети долга – 38,5 миллиона рублей – приходится на ООО «Горводоканал», проходящее процедуру банкротства. Тем не менее, потребление электроэнергии предприятием продолжается, а оплаты в последние месяцы нет вовсе. Задолженность ООО «Урал Энерго Девелопмент» превышает 17 миллионов рублей, а ООО «Тепловодоканал» составляет 7 миллионов.

70,25 миллиона рублей задолжали энергетикам коммунальные предприятия Каслинского района. МУП «Водоканал», оплачивая лишь 14 процентов потреблённой электроэнергии, к концу июня накопил без малого 29 миллионов рублей долга. В числе должников шесть предприятий-банкротов: ОАО «КРУИИКХ» – 9 миллионов рублей, ООО «Ручей» – 8,5 миллиона рублей, ООО «ПТКК Пионер» – 8 миллионов рублей, ООО «Родник» – 7 миллионов рублей, МУП «Коммунальщик» – 2,5 миллиона рублей и ООО «Жилкомсервис» – 282 тысячи рублей. Общий показатель оплаты у предприятий Каслинского района самый низкий в регионе – 48 процентов.

Замыкает тройку муниципалитетов-должников Миасс: здесь долг коммунальщиков перед ПАО «Челябэнергосбыт» достигает 69 миллионов рублей. МУП МГО «Городское хозяйство» – один из крупнейших неплательщиков сферы ЖКХ, его дебиторская задолженность на конец июня составила 46,8 миллиона рублей. Неплатежи являются системой для этого предприятия: 42 месяца, или три с половиной года, составили периоды, когда потреблённое электричество не оплачивалось в полном объёме. За первые пять месяцев 2017 года было погашено лишь пять процентов текущих платежей.

«Органы местного самоуправления обязаны обеспечить водо-, тепло- и электроснабжение на своей территории, – подчеркнул Алексей Порошин, заместитель генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт» по операционной деятельности. – Учитывая, что сейчас идёт активная подготовка к отопительному сезону, главам муниципалитетов необходимо приложить максимум усилий для расчётов за потребленные энергоресурсы коммунальными предприятиями своих территорий. Пока, насколько мы видим, ситуация в этом вопросе в области в целом выходит из под контроля».

Энергетики призывают предприятия ЖКХ и глав муниципалитетов во время подготовки к отопительному сезону ответственно относиться к оплате топливно-энергетических ресурсов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.06.17

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