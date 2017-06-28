Среда, 28 июня 2017, 18:12 мск

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Челябинск

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На челябинском озере всплыли слоны

На челябинском озере всплыли слоны

Челябинск обживают слоны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 27 июня эти животные были замечены на озере Смолино – они совершали моцион и «принимали ванны». Это всерьез удивило местных жителей. Фотографиями купающихся животных челябинцы выкладывают в соцсетях.

Скорее всего, речь идет о гастролерах, приехавших в челябинский цирк. Кто-то из местных жителей даже предположил, что их спокойное и дружелюбное поведение обеспечено успокоительными препаратами, отчего животных стоило бы только пожалеть. Невзирая на неоднозначные отзывы в сети, следующую прогулку для слонов обещают устроить уже в этот четверг в Саду Победы.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 28.06.17

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