Челябинские медлаборатории пострадали от вируса Petya

Масштабная атака вируса Petya продолжает отражаться в самых разных сферах. Так, в числе пострадавших из Челябинской области оказался один из медицинских центров. В результате, многие жители города столкнулись с проблемами при получении результатов анализов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в самой компании факт атаки вируса-вымогателя на свои компьютеры подтвердили, отметив, что это привело к проблемам не только в челябинских клиниках, но и в учреждениях по всей России, а также за ее пределами. Кроме того, компания распространила заявление, в котором говорится, что результаты анализов в медицинских центрах можно получить непосредственно на сайте компании в личном кабинете. Наконец, здесь заверили, что все персональные данные клиентов медлабораторий находятся в безопасности, сообщает «Первый областной».

Отметим, массированная атака вируса-вымогателя под названием Petya на российские и украинские компании произошла накануне днем. Вирус распространялся тем же путем, что и известный ранее WannaCry, который атаковал компьютеры по всей планете 12 мая этого года. Вирус блокирует работу операционной системы компьютера и требует заплатить за разблокировку 300 долларов США в биткоинах.

Челябинск, Олег Кирьянов

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