Тело выпавшего из окна челябинца пролежало на улице 2 часа

В челябинском микрорайоне Парковый-2 произошло очередное ЧП: из окна выпал человек. Инцидент имел место минувшей ночью около 2 часов.

Неизвестный человек выпал из окна квартиры 4-го подъезда дома по улице Петра Сумина. Упавший разбился насмерть. Жители микрорайона разошлись в изложении подробностей. Одни утверждают, что погиб ребенок 6-7 лет. Кто-то из свидетелей инцидента даже сообщил, что тело пролежало на месте падения пару часов, вплоть до 4 часов утра. Другие заявляют, что упал пожилой мужчина, страдавший психическим заболеванием.

Как рассказали РИА «Новый День» соседи погибшего, мужчина вел себя шумно. За несколько дней до происшествия он громко кричал в подъезде, перепугав других жильцов. Однако этой ночью никто ничего не слышал.

Челябинск, Олег Кирьянов

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