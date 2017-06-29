В Челябинске разбивают машины топором

В одном из дворов Челябинска обнаружили автомобиль с топором, торчащим из ветрового стекла, а под дворником торчали две гвоздики. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях.

«Утро для кого-то началось не с кофе. Поступок, конечно же, плохой, но что-то творческое в этом есть», – написал автор фото в сообществе «Подслушано ЧМЗ». По его словам, разбитый автомобиль он обнаружил возле дома №3 на улице Молодежной. Комментаторы отметили, что орудие, с помощью которого злоумышленники разбили стекло, стоит довольно дорого. Другие предположили, что у автора этого «шедевра», вероятно, имелись на то веские причины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некоторые озвучили версию о том, что одна из девушек таким образом отомстила возлюбленному, которого заподозрила в измене. Позднее стало известно, что пострадавший автомобиль принадлежит женщине, которая уже написала заявление в полицию по факту повреждения транспорта.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 29.06.17

Тело выпавшего из окна челябинца пролежало на улице 2 часа. / Челябинцам неуютно в своем городе. / На Южном Урале пообещали миллион рублей тому, кто найдет пропавшего мальчика из Каслей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»