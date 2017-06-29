В Челябинске вневедомственную охрану будут вызывать SIM-карты

Связисты упростили для челябинцев вызов вневедомственной охраны.

В столице Южного Урала тревожные сигналы о проникновении на частную территорию стали быстрее поступать на пульт вневедомственной охраны. Связисты «МегаФона» ускорили передачу данных группе задержания о злоумышленниках, пытающихся попасть в квартиру.

Благодаря техническим возможностям оператора, сведения о любом незаконном вторжении мгновенно отправляются на пульт управления вневедомственной охраны (УВО) по GSM и интернет-каналам в сети «МегаФон». Такое решение инженеры реализовали в рамках государственного контракта. Теперь на пультах централизованного наблюдения установлены компьютеры, которые автоматически отслеживают информацию с охраняемых объектов. Более 2000 SIM-карт, размещенных в приборах сигнализации в домах челябинцев, а также общественных зданиях города оперативно передают данные специалистам УВО.

«Во всех районах города Челябинска работают наши пульты централизованного наблюдения. На них, в том числе, по мобильному каналу связи поступает информация с охраняемых квартир и объектов. Для их круглосуточной защиты важен уверенный сигнал сети. Например, услуга мобильной тревожной кнопки, при работе которой необходим только сотовый телефон абонента. Связисты дополнительно обеспечили нам резервный и дублирующий каналы, охрана правопорядка и имущество жителей региона – под надежной защитой», – сообщает начальник технического отделения Управления вневедомственной охраны по Челябинску Дмитрий Веснин.

«Наши SIM-карты и GSM-канал позволяют повысить надежность охраны объектов и квартир. Важно, что при таком способе удаленного контроля вневедомственная охрана оперативнее получает данные о любых проникновениях на охраняемые объекты», – отметил директор Челябинского отделения «МегаФона» Игорь Остатюк.

Челябинск, Виктор Елисеев

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