В Челябинске мусоровоз не заметил «Ягуар»

В Челябинске мусоровоз протаранил «Ягуар», сдавая назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автомобиль «КамАЗ», оборудованный под мусоровоз, сильно повредил престижную иномарку в одном из дворов Челябинска. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

По словам очевидцев, массивный грузовик сдавал назад, отъезжая от площадки с мусорными контейнерами, водитель «КамАЗа» вероятнее всего не рассчитал этот маневр и протаранил бортом припаркованный рядом «Ягуар». Это происшествие имело место в минувшую среду во дворе жилого дома по улице Барбюса.

«Люди в этом происшествии не пострадали. Однако иномарка от удара получила серьезные механические повреждения и, скорее всего, не подлежит восстановлению», – сообщили в автоинспекции.

Челябинск, Олег Кирьянов

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