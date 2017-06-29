Четверг, 29 июня 2017, 16:54 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

В Челябинске мусоровоз не заметил «Ягуар»

В Челябинске мусоровоз не заметил «Ягуар»

В Челябинске мусоровоз протаранил «Ягуар», сдавая назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автомобиль «КамАЗ», оборудованный под мусоровоз, сильно повредил престижную иномарку в одном из дворов Челябинска. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

По словам очевидцев, массивный грузовик сдавал назад, отъезжая от площадки с мусорными контейнерами, водитель «КамАЗа» вероятнее всего не рассчитал этот маневр и протаранил бортом припаркованный рядом «Ягуар». Это происшествие имело место в минувшую среду во дворе жилого дома по улице Барбюса.

«Люди в этом происшествии не пострадали. Однако иномарка от удара получила серьезные механические повреждения и, скорее всего, не подлежит восстановлению», – сообщили в автоинспекции.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 29.06.17

Суд заставил челябинскую клинику сменить название. / В Челябинске вневедомственную охрану будут вызывать SIM-карты. / «Уточните объем кощунства…» В Челябинске собираются строить дорогу на костях репрессированных (ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

В Челябинске ФСБ задержала крупную партию героина

Васильевская свалка в Миассе вновь охвачена огнем

В челябинских похоронных войнах в ход пошли ножи и топоры

Суд заставил челябинскую клинику сменить название
Все новости