На Южном Урале в ДТП сгорела «скорая помощь»

В Пластовском районе Челябинской области произошла авария с участием автомобиля скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло на 67 километре дороги Южноуральск-Магнитогорск.

Водитель легкового автомобиля Hyundai на высокой скорости вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с медицинским УАЗом. Автомобиль «скорой» в результате этой аварии воспламенился и полностью сгорел, а его 29-летний водитель получил ожоги 70% поверхности тела. Пострадавший мужчина был доставлен в центральную районную больницу Пласта и в данный момент находится в реанимации.

Виновник аварии тоже получил травмы и был госпитализирован. Стоит напомнить, что это уже второе крупное ДТП в регионе с участием автомобилей скорой помощи за неделю.

Челябинск, Олег Кирьянов

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