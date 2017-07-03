В Челябинске автомобиль провалился под асфальт

В одном из дворов Челябинска автомобиль попал в ловушку – угодил колесом в глубокий провал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», яма глубиной 134 сантиметра образовалась возле дома №122 по улице Новороссийской. Рядом с опасным провалом постоянно играют дети.

Горожане посоветовали владельцу застрявшей легковушки вызвать автоинспекторов, чтобы зафиксировать повреждения и впоследствии обратиться в суд за компенсацией.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 03.07.17

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