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В Челябинске автомобиль провалился под асфальт

В Челябинске автомобиль провалился под асфальт

В одном из дворов Челябинска автомобиль попал в ловушку – угодил колесом в глубокий провал.

Как передает корреспондент РИА , яма глубиной 134 сантиметра образовалась возле дома №122 по улице Новороссийской. Рядом с опасным провалом постоянно играют дети.

Горожане посоветовали владельцу застрявшей легковушки вызвать автоинспекторов, чтобы зафиксировать повреждения и впоследствии обратиться в суд за компенсацией.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 03.07.17

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