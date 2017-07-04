Пропавшую в Магнитогорске 16-летнюю девушку нашли мертвой

Без вести пропавшая в Магнитогорске девушка найдена мертвой.

Как уже сообщал «Новый День» , 16-летняя горожанка исчезла 28 июня: девушка отправилась к родственникам, села в маршрутку №48-ую, и после этого ее никто не видел.

Сначала поисками девушки занималась только полиция, потом знакомые семьи передали информацию в магнитогорское отделение организации «Легион-Спас»: волонтеры расклеили объявления, но сами к поискам не подключались. Сегодня утром «легионеры» объявил срочный сбор, но через несколько часов появилась информация, что девушку нашли мертвой. Подробности пока не разглашаются.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

Магнитогорск. Другие новости 04.07.17

«Приходите завтра»: власти Челябинска бросили бывших сотрудников «Челябавтотранса» без денег (ВИДЕО). / В Челябинске наказали сотрудницу бассейна, запретившую инвалиду купаться. / Санкции против России привели к борьбе за технологии: бизнесмены внутри страны через суды делят нефтяные контракты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»