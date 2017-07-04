Южноуралец осужден за ложь

Житель города Касли осужден за ложь.

Мужчине придется отрабатывать за то, что он соврал о нападении и краже.

Как сообщили РИА «Новый День» в Каслинском городском суде, в январе текущего года мужчина явился в полицейский участок и заявил, что в районе площади Революции в Челябинске на него напали неизвестные, которые похитили 9 000 рублей и паспорт. Следствие длилось 3 месяца, наконец, выяснилось, что мужчина не хотел платить государственную пошлину за утерю документа, а денег, о пропаже которых он заявил, у него вообще не было. В результате фигурантом уголовного дела стал сам заявитель.

Он полностью признал свою вину в содеянном и был приговорен судом к обязательным работам на срок в 160 часов. Впрочем, можно сказать, что мужчина отделался довольно легко, потому что статье, по которой ему предъявили обвинение, предусматривает до двух лет лишения свободы, однако суд счел его изоляцию от общества слишком строгой мерой.

Челябинск, Олег Кирьянов

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