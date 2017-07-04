В Челябинске приставы нашли «Мерседес» должника через мобильное приложение

Челябинские приставы сумели арестовать автомобиль должника, находящийся в розыске, с помощью мобильного приложения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области, владелец Mercedes S500 задолжал более миллиона рублей. Эта сумма складывалась из транспортного налога, оплаты в пользу страховой компании и просроченных алиментов. Сам мужчина уверял приставов, что автомобиль разбит и находится в Москве, однако благодаря записям с камер было установлено, что разыскиваемый транспорт часто паркуют в Ленинском районе Челябинска.

«При осуществлении исполнительных действий в рамках другого производства, судебные приставы решили не терять время при длительном ожидании должника и проверить автомобили, припаркованные во дворе, на предмет наличия у их владельцев долгов. Специальное приложение в смартфонах приставов сразу же показало наличие крупной задолженности у владельца автомобиля Mercedes S500», – сообщают в УФССП,

Владельцем иномарки оказался житель соседнего дома, который все это время наблюдал за действиями приставов. Никаких документов на авто у мужчины при себе не было, он заявил, что купил дорогую иномарку у хорошего знакомого, который уехал и больше не выходил на связь. Как только приставы озвучили намерения арестовать автомобиль, к дому начали подъезжать многочисленные знакомые и друзья мужчины. Впрочем, присутствие группы быстрого реагирования довольно быстро усмирило их пыл. Автомобиль приставы все же арестовали и отправили на ответственное хранение. Спустя какое-то время к приставам явился настоящий владелец иномарки, которому были вручены все документы для оплаты задолженностей. Если нужная сумма не будет уплачена, автомобиль должника отправят на торги.

Челябинск, Олег Кирьянов

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