В Челябинской области виновник ДТП испарился, бросив раненных пассажиров

В Челябинске разбираются в запутанном ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вчера утром в поселке Новосинеглазово:

в начале шестого утра возле 11-го дома по улице Советской водитель автомобиля потерял управление и врезался в опору дорожного знака. Автомобиль получил серьезные механические повреждения – кузов оказался искорежен настолько, что, возможно, восстановлению уже не подлежит.

По версии инспекторов, виновник аварии сразу после столкновения со столбом с места происшествия скрылся, бросив своих раненных пассажиров 31 и 27 лет в раскуроченном автомобиле. Мужчины получили множественные ушибы, переломы и сотрясения, при этом, во время госпитализации оба они находились в нетрезвом состоянии.

Сейчас стражи порядка пытаются установить личность водителя иномарки. В ГИБДД работают и над второй версией: никакого скрывшегося водителя не было, а за рулем в момент столкновения мог сидеть один из пострадавших, впоследствии выдавших себя за пассажиров.

Челябинск, Олег Кирьянов

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