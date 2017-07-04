Жительница Магнитогорска пойдет под суд за аферу в Instagram

Жительница Магнитогорска окажется на скамье подсудимых за мошенничество в социальной сети Instagram.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприимчивая дама в августе 2016 года создала аккаунт в социальной сети Instagram, указав, что занимается торговлей оригинальных брендовых вещей, привезенных из США, а также разместила в аккаунте каталог с фотографиями, просто скопированными из открытых источников в сети.

В результате пять человек лишились денег. Общий ущерб составил 115 тысяч рублей. Во время следствия причиненный обманутым покупателям ущерб обвиняемая возместила полностью. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение и направила его вместе с материалами дела в Ленинский районный суд города для рассмотрения по существу.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

Магнитогорск. Другие новости 04.07.17

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