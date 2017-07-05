Южноуральцы шокированы ростом смертности детей от падения с высоты

В Челябинской области резко увеличилась детская смертность от падения с высоты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», традиционно количество детских травм, в том числе со смертельным исходом, возрастает в летний период. По данным областного минздрава, наибольшую опасность представляют падения с высоты, ожоги и утопления. И если показатели смертности детей от внешних причин за 5 месяцев текущего года снизились с 44 до 34 случаев по сравнению с прошлым годом, то число погибших от высотных травм неуклонно растет.

Только за последний месяц Челябинск всколыхнула череда несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон.

Напомним, 8 июня трехлетний мальчик упал из окна дома по улице Пети Калмыкова в Металлургическом районе Челябинска.

29 июня двухлетний мальчик разбился насмерть, выпав с девятого этажа дома по улице Шагольская. 2 июля из окна пятого этажа квартиры по Комсомольскому проспекту вывалилась двухлетняя девочка. Кроме того, в минувший понедельник в одной из городских больниц скончался трехлетний мальчик, также упавший с высоты. Отметим, во всех вышеперечисленных случаях фигурировало либо открытое настежь окно либо москитная сетка. Неблагополучная ситуация складывается и с подростковыми травмами: участились случаи падения школьников с недостроев.

Как уже сообщал «Новый День», последнее ЧП произошло в Сатке. Накануне 13-летняя школьница упала со строящегося здания. От полученных травм девочка скончалась на месте. По факту причинения смерти по неосторожности Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вскоре выяснилось, что вместе со школьницей с пятиметровой высоты упала еще одна девочка. С переломом позвоночника и ушибом легкого пострадавшую госпитализировали. Сегодня ребенка перевезли в челябинскую областную больницу. Местные жители отмечают, что ежедневно на опасном объекте играют толпы подростков, при этом недостроенное здание ничем не огорожено.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.07.17

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