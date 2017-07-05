Самые крутые слухи недели: нули и единицы

Кризис личности

Говорят, что один из нескольких последних «могикан» Юревича, что раньше служил в горсвете, а теперь командует городскими депутатами, эффективно присягнул на верность южноуральскому губернатору. Теперь неофит не только раскошелится (точнее, будет это делать перманентно) на ХК «Трактор», но и смонтирует к Новому Году на главном городском проспекте и на Кировке праздничную иллюминацию «не хуже, чем «фужеры Ротенбергов» на Тверской.

Вообще, если так «озадачат» всех бывших приживалок Юревича, Челябинск рискует превратиться в Париж, однозначно.

Сюрприз!

Говорят, «хлебные активы» Юревича покупает бывший челябинский губернатор Вадим Соловьев. Точнее, его семейство, состоящее из дочки – внучек и их мужей, коллективно «бизнесменящее» на туризме и разнообразных пекарнях – кондитерских.

И это неплохо – соловьевские пекарни производят дорогой, но качественный и вкусный хлеб (и булочки), а горожане в последние недели жалуются на катастрофическое ухудшение качества обычного формового хлеба от « Макфы».

Взлет после падения

Болтают, что последнему из юревичских вице-губернаторов в команде Дубровского «грозит» повышение – г-жа Ямпольская вроде бы нашла ему место – будет служить одним из администраторов в большой империи МихАлковых.

По чётным и по нечётным …

Говорят, что команда магнитогорских в будущем году ко Дню города продолжит традицию дискредитации звания «почетный житель Челябинска». Почетным жителем Челябинска станет «почетный житель Челябинской области» – он же спикер ЗакСа. Вторым «почетным» могут сделать либо Анатолия Брагина, либо Виктора Чернобровина.

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет

Челябинск. Другие новости 05.07.17

Вспомнили о морали: челябинские чиновники встретятся с экспертами, исследовавшими Золотую гору (ВИДЕО). / В деле об убийстве магнитогорской школьницы появился еще один подозреваемый. / «Не ту страну назвали Гондурасом»: владельцев квадрокоптеров поставят на несуществующий учет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»