Черный режим: южноуральцам снова нечем дышать

В четырех городах Челябинской области объявлен режим «черного неба».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии региона, НМУ 1 степени опасности ожидаются сегодня в Челябинске, Карабаше, Сатке и Коркино.

По данным Челябинского ЦГМС, метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, продержатся, как минимум, до 19 часов.

В период действия особого экорежима муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию промышленных выбросов в атмосферу. В случае ухудшения экологической обстановки и увеличении числа жалоб населения, информацию следует направлять в управление Росприроднадзора Челябинской области для принятия административных мер.

Также необходимо рассмотреть возможность выезда передвижной лаборатории для проведения замеров воздуха.

Челябинск, Юлия Димова

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