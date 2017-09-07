Как жили, так и живем: челябинцы не видят позитивных изменений в городе

Каждый шестой челябинец не заметил улучшений в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году Челябинск отмечает 281-ый день рождения. Накануне очередного рубежа специалисты лаборатории филиала РАНХиГС провели опрос среди населения.

Горожан просили оценить изменения, произошедшие в областном центре за последние 17 лет. Ответы респондентов распределились следующим образом: более половины опрошенных (54%) склонны видеть улучшения в городе, еще 33,1% челябинцев заметили небольшие позитивные изменения в различных сферах городской жизни.

Между тем, 16,6% челябинцев не заметили каких-либо улучшений. Эксперты отмечают прямую зависимость оценки состояния города от удовлетворенности жизнью его обитателей. Как правило, негативный настрой чаще отслеживался в ответах жителей старше 50 лет, а также горожан с низким материальным достатком.

Что касается распределения «оптимистов» и «пессимистов» по районам города, позитивно оценивающих ситуацию в Челябинске оказалось больше в Центральном и Калининском районе. Самые лучшие отзывы об изменениях в городе исследователи зафиксировали в Курчатовском районе.

На вопрос, в каких сферах по итогам 2016 года наблюдается наивысший прогресс, горожане отметили повышение качества проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, благоустройство территорий, строительство и ремонт дорог.

Противоположная ситуация в оценках населения складывается в Ленинском, Тракторозаводском и Советскомрайонах. Причём, жители последнего настаивают на значительных ухудшениях в городе с начала «нулевых».

Челябинск, Юлия Димова

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