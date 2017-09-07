Челябинцу, застрелившему посетителя кафе, дали 9 лет «строгача»

Жителю Челябинска вынесли приговор за убийство незнакомца в кафе.

Как сообщилиРИА «Новый День» в пресс-службе Калининского райсуда, преступление произошло поздно вечером 22 февраля в помещении кафе «Звезда». Между 29-летним горожанином и ранее незнакомым ему мужчиной возник конфликт.

В ходе разборок челябинец набросился на оппонента с кулаками, ударил его в грудь, а затем выстрелил из газового пистолета.

Причем такого рода расправы стрелку оказалось недостаточно: нападавший ударил рукоятью пистолета пострадавшего по голове, а когда тот упал, принялся его запинывать.

Избитого мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он спустя сутки скончался от разрыва двенадцатиперстной кишки, травм грудной клетки и живота и отека головного мозга. Вскоре убийцу задержали.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего гибель потерпевшего, возбудили уголовное дело.

В судебном заседании обвиняемый вину в гибели мужчины признал лишь частично. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел отсутствие у обвиняемого судимостей, семейное положение, постоянное место жительства, активное сотрудничество со следствием.

Челябинцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В пользу супруги погибшего суд взыскал 114,5 тысячи рублей и 800 тысяч компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Челябинск, Юлия Димова

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