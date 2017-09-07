ММК модернизирует горно-обогатительное производство

Горно-обогатительному производству ММК исполнилось 86 лет. Сегодня это современный промышленный комплекс, который обеспечивает в полной мере доменный и сталеплавильные цеха подготовленным сырьем. В составе ГОП – цех Рудник, рудообогатительная фабрика (РОФ), аглоцех, дробильно-обжиговый цех, цех подготовки аглошихты.

Как сообщили в пресс-службе ММК, сейчас идет модернизация существующего оборудования, вводятся в эксплуатацию новые объекты. В частности, проведена реконструкция сероулавливающей установки № 4, что позволило повысить степень очистки отходящих газов от диоксида серы до 90 %, тем самым сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Реализация проекта позволила сократить выбросы диоксида серы на 250 т/год.

После реконструкции введена в эксплуатацию сероулавливающая установка № 2. В сентябре 2015 года введена в эксплуатацию первая система нового комплекса по очистке агломерационного газа, в июне 2016-го – вторая, в сентябре того же года – третья система. По сути, речь идет о строительстве нового природоохранного объекта: все старое оборудование, работавшее с 1963 года, полностью заменено новым. Построены три системы очистки аглогазов, состоящие из двух ступеней очистки – электрофильтра и скруббера, для улавливания твердых частиц (пыли) и диоксида серы. Общая производительность новой сероулавливающей установки №2 позволяет очищать весь объем аглогазов, образующихся на аглофабрике №2, при максимальной загрузке производственных мощностей. Средняя эксплуатационная эффективность очистки пыли составляет более 99%, диоксида серы – 95%. Внедрение позволило сократить выбросы загрязняющих веществ: пыль на 917 т/год, SO 2 на 7618 т/год.

В прошлом году проведена модернизация вакуумно-фильтрационной установки рудообогатительной фабрики, что позволило перерабатывать замасленные окалиносодержащие шламы ЛПЦ № 4,10 в сушильном барабане ВФУ и исключить складирование отходов.

В дробильно-обжиговом цехе сдана в эксплуатацию установка по производству флюидизированной извести – нового инновационного продукта. Комплекс десульфурации чугуна и производства флюидизированной извести обеспечит гарантированное выполнение требований потребителей по содержанию серы в готовом металле ниже 0,001% и обеспечит производство сталей для высококачественного автомобильного листа с низким содержанием углерода, кремния и серы.

В планах нынешнего года – завершение строительства стационарного вагоноопрокидывателя в цехе подготовки аглошихты.

Завершена реконструкция шламохранилища №2, что позволило увеличить его емкость на 49 млн мᶾ. Обустроена санитарно-защитная зона шламохранилища и береговой линии. Реконструкция решает комплекс технических, технологических и актуальных природоохранных проблем по обеспечению экологически безопасного размещения отходов 4-5 класса опасности. К слову, здесь начата добыча и переработка шламов. В прошлом году их переработано 45 тыс. тонн. На борту шламохранилища № 2 ведется строительство установки по переработке текущих шламов. Объем переработки составит 2,0 млн тонн шламов в год с получением 530 тыс. тонн концентрата с содержанием Fe не менее 59,0 %, влагой не более 10 %.

В подразделении не первый год реализуется комплексный подход по использованию промышленных отходов в собственном производстве. Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы (шламы, магнитная фракция, оксид железа, окалина, колошниковая, аспирационная пыль), в железорудной части шихты для производства агломерата составила в 2016 году 14,1%.

Завершена рекультивация шламохранилища № 1. Выполнены работы по технической и биологической рекультивации. Внесены удобрения, посеяны многолетние травы, посажены сеянцы лоха серебристого и сосны. Работы окончены в 2016 году. Это позволило восстановить 28,99 га нарушенных земель и в дальнейшем скорректировать санитарно-защитную зону.

В 2011 году ММК приступил к выполнению работ по рекультивации 1-й очереди Западного карьера – самого крупного карьера горы Магнитной, разрабатываемого с 1931 по 1994 год. Объем выработанного здесь пространства составляет 76 млн м3, а общая площадь нарушенных земель превышает 150 га.

За 2011-2016 гг. на площади 17,84 га проведены работы по техническому этапу рекультивации 1-й очереди: создан экранирующий слой глины, поверхность покрыта плодородным слоем почвы и растительным грунтом. Специалисты высадили деревья – ясень и березу, кустарники – акацию и шиповник, внесли травосмеси, удобрения, ухаживают за озелененной территорией.

Ведутся работы по техническому этапу рекультивации 2-й очереди общей площадью 14,43 га, продолжаются работы по биологическому этапу рекультивации 1-й очереди.

Продолжается реконструкция карьера Малый Куйбас. Это часть программы развития карьера предусматривает доработку месторождения, сохранение добычи сырой руды на уровне 2,4 млн т в год. Поэтапная реализация проекта позволила добыть в прошлом году 19,44 миллиона тонн горной массы, 2,51 миллиона тонн сырой руды. Ведутся геологоразведочные работы с целью уточнения запасов и определения экономической целесообразности строительства подземного рудника.

С целью развития железорудной базы ПАО «ММК» ведутся геологоразведочные работы на Северо-Тараташской площади, расположенной на севере Челябинской области. Выявлено и оценено месторождение магнетитовых кварцитов Куватал с оцененными запасами категории С2-280 млн. т. и ресурсами категории Р1-150 млн. т. Месторождение Куватал является аналогом Лебединского и Стойленского месторождений из группы месторождений КМА, руды которого представлены магнетитовыми кварцитами. По предварительно полученным технико-экономическим показателям, на месторождении Куватал экономически целесообразно проведение разведочных работ с последующим вовлечением его в отработку подземным способом.

В 2017 начато строительство новой аглофабрики производительностью 5,5 млн т стабилизированного охлажденного агломерата. Генеральным проектировщиком определен ОАО «Магнитогорский Гипромез», основным поставщиком оборудования – компания Sinosteel (Китай). Ориентировочная стоимость проекта – 22,6 млрд. руб.

Строительство новой аглофабрики позволит уйти от рисков использования устаревшей инфраструктуры, снизив экологическую нагрузку на существующей площадке; провести дальнейшую модернизацию агломерационного производства без ущерба для работы доменных печей; изменить структуру доменного сырья, увеличив содержание железа в агломерате на новой аглофабрике до 58 %; оперативно корректировать состав агломерационной шихты при изменении поставок ЖРС.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 07.09.17

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