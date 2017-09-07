«Все в отпуске, лечить некому»: в Усть-Катаве девочке-инвалиду изуродовали лицо

В Челябинской области ребенок пострадал во время учений в школе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло на днях в образовательном учреждении Усть-Катава. В ходе антитеррористических учений школьников срочно эвакуировали из здания. В учебных кабинетах началась давка, в результате которой одной из учениц 6 класса, инвалиду второй группы, разбили лицо.

По словам родственников, у девочки сильно отек и перестал видеть левый глаз, также вспух правый, к тому же пострадало колено.

Родители увезли ребенка в больницу, где пациентке диагностировали сотрясение мозга. При этом лечение школьнице медики назначать отказались. «Нам заявили, что некому читать снимки – все в отпуске, и отправили в другую больницу в паре сотен километров от города, – цитирует отца девочки «Первый областной». – Ребенок не может посещать занятия минимум две недели. При этом школа не оказала никакой помощи». Родители пострадавшей написали заявление в полицию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, данное обращение зарегистрировано в отделе полиции Усть-Катава, в настоящий момент по факту случившегося организована проверка.

В областном полицейском главке также добавили, что полиция к проведению учений в школе отношения не имеет, предложив обратиться за комментарием в городскую администрацию. В мэрии Усть-Катава выяснить подробности ЧП в школе так и не удалось: на телефонные звонки сотрудники не отвечают.

Челябинск, Юлия Димова

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