Адепта «космического» культа наказали за вербовку южноуральцев

В Миассе член суицидального культа оштрафован за миссионерскую деятельность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, по информации сотрудников УФСБ по Челябинской области проведена проверка соблюдения законодательства о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях.

Установлено, что в период с 25 по 29 июня текущего года член организации «Союз Мирового Братства» распространял в Миассе информацию о вероучении «Книга Знаний» и привлекал местных жителей к деятельности непризнанного турецкого культа. Без согласования с религиозной группой мужчина раздавал на улицах литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы.

Напомним, в начале текущего года Челябинская епархия заявила о появлении в Челябинске и Миассе групп последователей этого объединения, якобы ориентирующего своих адептов на совершение самоубийств. Через несколько месяцев РПЦ предупредила южноуральцев о подготовке массового суицида членов деструктивного культа. К такому выводу епархия пришла, изучив распространяемые листовки с «сообщением из Космоса».

По итогам проверки в отношении миссионера возбуждено административное дело по части 3 статьи 5.26 КоАП РФ – «Осуществление религиозной организацией деятельности без указания официального наименования, в том числе распространение материалов без маркировки названия группы либо с заведомо ложной маркировкой». Кроме того, местный житель привлечен к ответственности за осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований закона о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях.

Мировой суд приговорил нарушителя к штрафу в размере 30 тысяч рублей с конфискацией литературы и печатных материалов.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.09.17

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