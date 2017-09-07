В Челябинске иномарку впечатало в столб, есть пострадавшие

В Челябинке легковушка на полном ходу влетела в столб.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, дорожная авария произошла сегодня на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Водитель автомобиля Nissan потерял управление, машина вылетела с дороги и врезалась в опору уличного освещения.

В результате происшествия мужчину за рулем иномарки с различными травмами доставили в больницу. По данным очевидцев, водитель влетел в столб, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем. От гибели челябинца спасло то, что машина оказалась праворукой.

Основной удар пришелся в левую часть кузова, Nissan буквально сложило пополам.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту ДТП проводится расследование.

Добавим, только за последний год мужчина дважды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Не исключено, что и в этот раз виновник аварии был пьян.

Челябинск, Юлия Димова

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