Четырехлетний челябинец скончался, не дождавшись лечения

В Челябинске маленький мальчик погиб из-за халатности медиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области,14 июля в лечебное учреждение Металлургического района с высокой температурой поступил четырехлетний мальчик. Врачи не успели спасти малыша: ночью юный пациент скончался. По факту гибели ребенка была организована доследственная проверка.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что незадолго до трагедии родители привели больного сына в другую больницу. Однако сотрудники данного учреждения не диагностировали у него болезнь, обернувшуюся летальным исходом.

Следственный комитет возбудил в отношении медиков уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей».

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего: назначен ряд экспертиз, устанавливаются должностные лица, виновные в гибели ребенка. Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям врачей. Расследование дело взято на контроль руководством регионального следственного управления.

Челябинск, Юлия Димова

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