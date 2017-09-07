Мэрию Миасса уличили в растрате 10 миллионов

Сотрудники администрации Миасса попали под статью за приемку невыполненных работ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», дело о превышении должностных полномочий пока возбуждено в отношении неопределенного круга лиц. Поводом для уголовного преследования городских чиновников послужило необоснованное расходование бюджетных средств.

В 2011 году муниципалитету было выделено 9,8 миллиона рублей на изыскательские работы в рамках строительства нового полигона для хранения и переработки твердых коммунальных отходов.

Известно, что деньги получила частная фирма, однако по факту инженерные исследования на строительной площадке не проводились. Вопреки этому местные чиновники все же подписали акты приема фиктивных работ.

Одним из главных фигурантов уголовного дела может стать руководитель комитета по строительству, чья подпись «красуется» на официальных бумагах, сообщает NewsMiass.

Напомним, это не первое уголовное дело, возбужденное против сотрудников мэрии Миасса. В июне текущего года Следственный комитет начал уголовное производство об афере с муниципальной собственностью. По версии следствия, в 2016 году неустановленные лица городской администрации провернули мошенническую схему с отчуждением земельных участков.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством регионального СК.

Челябинск, Юлия Димова

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