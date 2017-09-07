Кто бы сомневался: смог над Южным Уралом провисит еще сутки

В четырех городах Челябинской области продлили режим НМУ. Еще в одном – объявили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе (слабый ветер, ночью инверсия) сохранятся в Челябинске, Карабаше и Коркино до вечера 8 сентября.

Особый экологический режим в Сатке также продлен до завтра, однако жителям обещают относительно чистый воздух уже после 11 часов.

Кроме того, сегодня с 19 часов режим «черного неба» будет действовать в Троицке. Там режим НМУ 1 степени опасности, по данным синоптиков, растянется как минимум на сутки.

Напомним, в период неблагоприятных метеоусловий муниципальным образованиям Челябинской области рекомендовано организовать работу по снижению промышленных выбросов в атмосферу.

В случае ухудшения экологической обстановки и увеличения числа жалоб населения, информацию следует направлять в управление Росприроднадзора Челябинской области для принятия соответствующих мер.

Ко всему прочему, местным властям необходимо рассмотреть возможность выезда передвижных лабораторий для проведения замеров и анализа воздуха.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.09.17

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