Аферистку, обокравшую стариков на четверть миллиона, отправили в колонию-поселение

Челябинскую мошенницу осудили за обман старушек.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Тракторозаводского района, первое преступление произошло 6 января прошлого года на улице Чоппа. Женщина позвонила в квартиру 75-летнему горожанину и, представившись социальным работником, заявила о грядущем увеличении пенсии. Однако чтобы получить положенную выплату, гостья предложила пенсионеру оплатить налог в размере 3 тысяч рублей.

Кроме того, челябинка попросила у хозяина банкноты для переписи номеров купюр, внимательно отслеживая, куда мужчина прячет деньги.

Ничего не подозревающий горожанин передал незнакомке 30 тысяч рублей, однако после нескольких записей в блокноте, женщина положила на комод лишь 500 рублей. Затем, дождавшись пока пенсионер выйдет из комнаты, мошенница вытащила из тайника еще 90 тысяч, распрощалась и ушла.

Следующей жертвой аферистки стала 81-летняя старушка. 29 июля преступница наведалась к ней в квартиру на улице Бажова, представившись уже сотрудником пенсионного фонда. Наивная горожанка провела незнакомку в комнату, а та, улучив момент, украла 100 тысяч рублей, как и в прошлый раз, заранее зная, где пожилая женщина хранит сбережения.

В сентябре того же года в лапы мошенницы попала 84-летняя челябинка. Действуя по аналогичной схеме, преступница увела у старушки 10 тысяч рублей. Спустя месяц женщина вновь пришла на улицу Бажова, теперь уже к другой пенсионерке.

Гостья, заявив, что работает в службе ветеранов, попросила хозяйку показать ей пенсионное удостоверение. Пока пожилая горожанка ходила за документом, та стащила 7,5 тысяч рублей, а чтобы владелица купюр не заметила пропажи, оставила на полке билеты «банка приколов».

Суд признал женщину виновной в четырех эпизодах мошенничества и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы, отправив ее в колонию-поселение.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.09.17

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