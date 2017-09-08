Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:45 мск

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Челябинск

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На трассе под Южноуральском лихач на легковушке столкнул фургон с грузовиком, трое в больнице

На трассе под Южноуральском лихач на легковушке столкнул фургон с грузовиком, трое в больнице
Фото предоставлено пресс-службой ОМВД Южноуральска

В Челябинской области водитель легковушки устроил массовую аварию.

Как сообщили РИА в пресс-службе МВД Южноуральска, дорожно-транспортное происшествие случилось накануне около 17:00 на 87 километре автодороги «Челябинск – Троицк».

Водитель автомобиля Kia, выезжая с улицы Заводской, не пропустил мчащийся по трассе микроавтобус Iveco. Тот вылетел на встречную полосу и врезался в проезжавший мимо КамАЗ.

От удара отечественный грузовик выбросило на обочину, фургон опрокинулся на проезжей части. Столкновение оказалось настолько сильным, что части автомобилей буквально раскидало по трассе.

Срочная медицинская помощь понадобилась мужчине за рулем большегруза, а также водителю и пассажиру Iveco. Пострадавших доставили в больницу.

Виновник аварии, 31-летний водитель легковушки, не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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