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Челябинск

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Таджикский делец, отправивший на Урал 22 кило героина, не смог оспорить приговор

Таджикский делец, отправивший на Урал 22 кило героина, не смог оспорить приговор

Верховный суд РФ отклонил жалобу осужденного за контрабанду героина.

Как уже сообщал РИА , 20 июня Челябинский областной суд приговорил мужчину к 19 годам тюрьмы и штрафу в 300 тысяч рублей за контрабанду и покушение на сбыт героина. Судом установлено, что в июне 2016 года сообщник наркоторговца спрятал не менее 22 килограммов порошка в 234 свертках в репчатом луке. 8 сеток героиновых луковиц вместе с настоящими овощами прибыли из Бишкека в Екатеринбург.

Драгдилера поймали на стоянке овощебазы, когда он пытался увезти крупную партию для дальнейшей фасовки и сбыта. В ходе исследований установлено, что изъятое вещество является высококонцентрированным наркотиком. Стоимость одного килограмма такого героина достигает нескольких десятков тысяч долларов США.

Адвокат осужденного подал апелляцию в Верховный суд РФ, заявив, что вина подзащитного не доказана.

Судебная коллегия по уголовным делам, согласившись с доводами генпрокуратуры, оставила приговор без изменения, а жалобу без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

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