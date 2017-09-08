Экс-сотрудник магнитогорской колонии, спаивающий зэков, предстанет перед судом

В Челябинской области будут судить бывшего сотрудника исправительного учреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, бывший работник ИК №18 Магнитогорска обвиняется в получении взяток на общую сумму 92 тысячи рублей.

По версии следствия, с февраля 2013 года по июль 2014 года надзиратель неоднократно брал у заключенных деньги в обмен на передачу им спиртных напитков, продуктов питания, мобильных телефонов и других запрещенных предметов.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину. Фигуранта коррупционного дела уволили из колонии, оставив под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По ходатайству следователя суд арестовал автомобиль экс-сотрудника колонии стоимостью 100 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Орджоникидзевский районный суд.

Челябинск, Юлия Димова

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