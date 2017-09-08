Челябинцы доверили свои фото «облакам»

Каждую минуту в мире появляется почти 50 тысяч новых постов в Instagram, просматривается 4 миллиона видео в YouTube, а пользователи смартфонов скачивают 350 тысяч приложений. Контента становится все больше, а памяти в умных гаджетах для него все меньше. В связи с этим растет интерес к облачным хранилищам данных, в том числе к услуге «МегаДиск» от «МегаФона».

«Всего за лето количество пользователей «МегаДиска» увеличилось на четверть. Один клиент в среднем хранит там 1,3 ГБ информации, большая часть которой приходится на фотографии. Общее количество файлов в облаке можно сравнить с 25 миллионами снимков», – отметил Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале.

Хранилище объединяет файлы с планшета, смартфона, компьютера домашней и рабочей сетей в одну базу. Все файлы защищены: они не потеряются и с ними ничего не случится, что бы ни произошло с компьютером, смартфоном или флэшкой. «МегаДиск» также поможет делиться фото и видео с друзьями – однажды загрузив файл в МегаДиск, можно просто отправить ссылку на него. Никаких ограничений на размер передаваемых документов нет.

Сервис доступен всем абонентам «МегаФон», обладателям смартфонов с iOS или Android. Клиентам оператора доступен неограниченный объем на «МегаДиске» без абонентской платы. Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на сайт или скачать мобильное приложение. Оплата трафика будет зависеть от тарифного плана в сети «МегаФон».

Челябинск. Другие новости 08.09.17

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